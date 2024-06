Lasta definendo l'accordo per, il centrocampista dell'Aston Villa. Il centrocampista francese Adrien Rabiot invece mesi fa aveva dichiarato che avrebbe preso una decisione riguardo il suo futuro prima dell'Europeo. Competizione che però parte proprio domani, per questo sembra molto difficile capire le sue intenzioni prima dell'Europeo. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport però l'arrivo a Torino di Douglas Luiz potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro di Rabiot, nonostante la Vecchia Signora abbia già presentato un'offerta di rinnovo.