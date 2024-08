Cristianonon è partito con laperdove la Vecchia Signora scenderà in campo oggi alle 15 per la sfida contro l'Atletico Madrid. L'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Non ci sarà il direttore sportivo bianconero ed i tifosi chiaramente si interrogano sulle motivazioni della mancata partenza di Giuntoli. Secondo la Gazzetta dello Sport Cristiano Giuntoli non sarebbe partito perché queste 48 ore potrebbero essere decisive per il calciomercato, per riuscire a chiudere qualche colpo in entrata o in uscita, ecco perchè Giuntoli è rimasto a Torino: per continuare a lavorare.