Il messaggio di Lautaro allo spogliatoio

"Chissà cosa avrà detto capitanriguardo a questa partita", si domanda la Gazzetta dello Sport a poche ore dall’inizio diIl quotidiano rivela anche un interessante retroscena sul percorso di avvicinamento dei nerazzurri alla sfida di oggi: "Chissà come avrà coccolato con le parole l’amico Marcus, dopo aver 'curato' da vicino tutto lo spogliatoio due giorni fa, sottolineando ancor di più l’importanza del momento e della partita".Lautaro, in qualità di capitano, e Thuram, che ha preso il ruolo di bomber, rappresentano ora due elementi chiave per l’Inter. L'anno scorso, la coppia è stata decisiva contro la Juventus, con gol spettacolari e persino autoreti causate. Ora, con un pezzo di scudetto in palio, i nerazzurri si preparano a dare il massimo, nonostante sia solo ottobre e l’ora solare sia appena entrata in vigore.