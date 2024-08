Lasta cercando una sistemazione per l'esterno azzurro classe 1997 Federico Chiesa e questa è una storia ormai decisamente nota. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport però la dirigenza bianconera avrebbe già in mente i colpi in entrata su cui muoversi successivamente all'uscita dell'ex Fiorentina. Si tratterebbe innanzitutto di Nicoesterno della Fiorentina e di Wenderson, di proprietà del Porto la cui trattativa ad oggi sembra essere un po' più complessa. Prima però deve uscire Chiesa e, ad oggi, di offerte alla Continassa ancora non ne sono arrivate.