Juventus, occasione Berardi: può arrivare a Torino?

Le richieste del Sassuolo

Il club bianconero ci aveva provato l'ultima volta l'estate scorsa, senza però trovare l'accordo con il Sassuolo. Non è detto che sia finita però perché anche se l'esterno del Sassuolo è attualmente infortunato, la retrocessione in Serie B della sua squadra potrebbe riaprire i giochi e favorire un trasferimento a Torino, riferisce la Gazzetta dello Sport.Una questione che verrà approfondita nei prossimi mesi, quando si capirà come procede il recupero dal brutto infortunio al tendine d'Achille. Berardi si è fatto male a inizio marzo e i tempi di recupero dopo l'intervento sono di circa 9 mesi. Dunque nei programmi sarà in campo tra novembre e dicembre.Resta ovviamente il nodo legato alle richieste del Sassuolo, che l'estate scorsa chiedeva 30 milioni di euro. Vista la retrocessione, l'infortunio e l'anno in più del giocatore, è ovvio che le richieste saranno più basse questa volta. Ai bianconeri potrebbe andare bene un prestito oneroso con diritto di riscatto oppure obbligo legato ad alcune condizioni facilmente raggiungibili.