Il mercato degli esterni per la Juventus



L'idea su Adeyemi



La situazione di Galeno



Gli altri nomi per la Juventus

Mentre lalavora instancabilmente per rafforzare il centrocampo con l'acquisto di Teun, un altro nome sta guadagnando terreno tra gli obiettivi del club: Wendersondel Porto. La ricerca di un'ala di qualità è diventata una priorità, specialmente dopo l'addio di Matías Soulé e la situazione contrattuale incerta di Federico, il cui contratto scadrà nel 2025.Conin bilico egià salutato, la Juventus si trova nella necessità di assicurarsi almeno un attaccante esterno. Tuttavia, se la cessione didovesse concretizzarsi, i bianconeri potrebbero puntare a ingaggiare due ali al prezzo di una. Il direttore sportivo Cristianosta esplorando diverse opzioni per soddisfare le esigenze della squadra, valutando sia investimenti che possibili prestiti last minute.I due nomi principali sul taccuino di Giuntoli sono Wendersondel Porto e Karimdel Borussia Dortmund. Entrambi i giocatori hanno espresso disponibilità a trasferirsi a Torino. Giuntoli ha recentemente incontrato l'entourage di Adeyemi a Monaco di Baviera, mentre i contatti con il Porto per Galeno sembrano essere più promettenti.Il Porto, a causa delle necessità legate al fair play finanziario della UEFA, potrebbe essere costretto a vendere. Il giocatore brasiliano, che possiede anche il passaporto portoghese, ha iniziato a fare pressione per un trasferimento e la Juventus potrebbe ottenere il suo cartellino per una cifra intorno ai 30 milioni di euro più bonus. Questa cifra è più accessibile rispetto ai 45-50 milioni richiesti dalperSe l'acquisto didovesse risultare complicato, lapotrebbe considerare alternative last minute. Tra queste spiccano i nomi di Jadon Sancho del Manchester United, che potrebbe essere interessato anche dal PSG, e Domenico Berardi del Sassuolo. Berardi, attualmente in Serie B e in fase di riabilitazione post infortunio, rappresenta una soluzione potenzialmente più economica.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui