Kenansarà uno dei giocatori più osservati dell'Europeo ora alle porte con la maglia della sua. Non è un segreto infatti il talento del classe 2005 della Juventus, che i bianconeri nel 2022 sono riusciti ad accaparrarsi a zero. La volontà bianconera è quella di rinnovargli ulteriormente il contratto in scadenza 2027 con opzione per il 2028. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport però due club in particolare hanno bussato alla porta della Vecchia Signora chiedendo informazioni per il fantasista turco. Si tratterebbe di Borussia Dortmund e Liverpool su tutte.