Koopmeiners-Juventus: intesa con l'Atalanta



Il desiderio di Thiago Motta per la prima

Teunera destinato a giocare laeuropea contro il Real Madrid a Varsavia con l'Atalanta, ma è rimasto in Italia in attesa di completare il suo trasferimento alla Juventus.Sebbene l'accordo non sia ancora stato finalizzato e la firma non sembri imminente, il trasferimento sembra ormai inevitabile, mancando solo alcuni dettagli, tra cui la necessità per l'Atalanta di trovare un sostituto prima di liberare il centrocampista olandese. A riportarlo è Gazzetta.Le trattative trasono state complicate, soprattutto a causa delle richieste economiche dei bergamaschi. Tuttavia, i due club hanno raggiunto un'intesa su una cifra di 50 milioni di euro più 5 di bonus, un compromesso rispetto ai 60 milioni inizialmente richiesti dall'Atalanta. Anche se la Juventus avrebbe preferito spendere meno, si ritiene chesia fondamentale per rinforzare il centrocampo di Thiago Motta, che ha già accoltoJunior.Nonostante i tempi ristretti, Motta spera di averea disposizione per la prima partita di campionato. Nel frattempo, la Juventus continua a lavorare su altri obiettivi di mercato, tra cui l'ala Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao del Porto. Anche Mattè un nome caldo, con l'Atalanta che potrebbe chiudere il suo acquisto a breve, sbloccando così il trasferimento di Koopmeiners ai bianconeri.

