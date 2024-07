Il centrocampista brasiliano classe 1996una volta concluso il suo prestito alla Fiorentina ha fatto ritorno alla Juventus in maniera momentanea, ora infatti è alla ricerca di una nuova sistemazione pr la prossima stagione. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe mosso i primi passi verso l'ex centrocampista del Barcellona, avviando i contatti con l'entourage, su Arthur ci sarebbero anche Everton e Newcastle. L'idea della Roma sarebbe comunque quella di riuscire a prendere in prestito il centrocampista di proprietà della Juventus. Tutto quindi aperto e da definire. Certamente però, salvo sorprese, Arthur non sarà parte della Juventus nemmeno agli ordini di Thiago Motta.