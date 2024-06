Infortunio Arek Milik, le condizioni

Ore di ansia in casa. Nella giornata di oggi Areksi sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio rimediato al ginocchio nella serata di ieri in amichevole con la sua Polonia. Sono passati nemmeno due minuti dal calcio d'inizio quando il centravanti della Juventus dopo un contrasto di gioco si accascia a terra toccandosi il ginocchio ed è costretto ad abbandonare il campo sorretto dallo staff medico. Le sue condizioni sono apparse da subito serie.Il CT della Polonia al termine della gara ha detto che non avrebbe preso parte all'Europeo e che il timore è quello di un intervento chirurgico. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la speranza è che si tratti di un infortunio al menisco, più breve nel recupero rispetto al legamento crociato o ad altri legamenti nel ginocchio. Oggi il verdetto.