Ladeve cedere prima di muoversi nuovamente sul mercato in entrata ma questo non blocca le trattative del direttore Cristiano Giuntoli. Infatti, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe accelerato rapidamente la trattativa con il Borussia Dortmund per l'esterno offensivo Karim. Allacciati i contatti diretti con l’entourage del giocatore, che ha totalmente aperto al suo trasferimento in bianconero. Ora si tratta con il Borussia Dortmund che comunque potrebbe essere disposto a cederlo ma si dovrà lavorare parallelamente sul fronte Sancho.