Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, laha accelerato nei confronti di, l'esterno offensivo di proprietà del Dortmund. Nelle ultime ore la Juve avrebbe preso contatti diretti con l'entourage del giocatore e ricevendo una chiara apertura al trasferimento da parte di quest'ultimo. Il Borussia Dortmund è pronto, dal canto suo, a discuterne la cessione, magari per provare a riprendere un altro obiettivo bianconero, ovvero Jadon Sancho. Thiago Motta considera Adeyemi come l'innesto ideale per rinforzare il proprio pacchetto relativo agli esterni offensivi.