Ora, è nuovamente alla Coppa Italia che la Juventus si aggrappa per ritrovare il sorriso. L’inaspettato pareggio contro il Venezia, seguito dalle aspre contestazioni dell’Allianz Stadium, ha reso ancora più delicata la situazione. Stasera, contro il Cagliari, non ci sono alternative: vincere è obbligatorio per evitare un’eliminazione precoce che avrebbe conseguenze disastrose in un’annata già povera di soddisfazioni.Il campionato ha ormai preso una direzione lontana dai sogni scudetto, e la Supercoppa, in programma a Riad dal 2 al 6 gennaio (con la semifinale contro il Milan il 3), insieme alla Coppa Italia, rappresenta una delle poche occasioni rimaste per evitare una stagione da zero titoli. Thiago Motta e i suoi uomini sono chiamati a reagire, e Dusan Vlahovic, già decisivo contro il Cagliari in campionato con una rete, è l’uomo su cui la Juventus punta per tirarsi fuori dai guai.