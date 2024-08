Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando allo svincolato Adrien. L'ex centrocampista della, che non ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero, è ancora senza una squadra da quando ha concluso il suo rapporto con la Vecchia Signora. Sempre secondo la Gazzetta, l'exsarebbe tornato nel mirino del club rossonero nel caso in cui il Diavolo dovesse cedere. Per l'approdo alperò il giocatore dovrebbe abbassarsi lo stipendio (7.5 milioni nell'ultimo anno) e la mamma-agente del francese non ha mai abbassato le pretese.