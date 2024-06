Mentre tutti si concentrano sull'attacco, ladeve affrontare un'altra questione cruciale: chi comanda in difesa? In vista della difficile scalata ai vertici della Serie A e della Champions League, competizione dalla quale il club capitolino è assente dalla stagione 2018-19, è imprescindibile avere un leader che guidi la squadra dalle retrovie.Il nome che circola da settimane e su cui il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha puntato l'attenzione è quello di, 35 anni, attualmente in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Hummels ha passato gran parte della sua carriera nel club tedesco, accumulando 367 presenze in Bundesliga e partecipando all'ultima finale di Champions League contro il Real Madrid, nella quale è stato inserito nella squadra UEFA della stagione. Tra il 2016 e il 2019, Hummels ha anche giocato tre stagioni da protagonista con il Bayern Monaco.