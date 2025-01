Davidesi sta ritagliando poco spazio nell'Inter di Simone Inzaghi e per questo potrebbe valutare la cessione gia nel corso della sessione invernale di calciomercato. Ci sono diverse pretendenti per il centrocampista nerazzurro che in Serie A è particolarmente apprezzato. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport Marotta ed Ausilio sono stati molto chiari con Riso l'agente del giocatore dicendogli che può essere ceduto ad una cifra di 45 milioni di euro. Cifra però non valida per la Juventus, la cui richiesta che sembra quasi provocatoria, del club nerazzurro è fissata a 75 milioni di euro.