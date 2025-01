Juventus punita dal Fair Play Finanziario? La situazione

Le prime sanzioni riguardanti il Fair Play finanziario sono in arrivo tra febbraio e maggio. La buona notizia, riferisce la Gazzetta dello Sport, è che "non riguardano le italiane. Una soltanto ha i conti in vera sofferenza: la Roma. Un’altra dovrà sistemarli, ma ha cominciato: la. Le altre stanno tutte bene".Per quanto riguarda la Juventus, si legge, era inevitabile che soffrisse le condanne per falso in bilancio e plusvalenze e per l’anno fuori dalle coppe, con l’annullamento del vecchio settlement. La nuova società ha cominciato un percorso virtuoso, importante anche per attenuare eventuali sanzioni. L'obiettivo di pareggio nel 2025 non è facile, l’ultimo bilancio presentava un deficit di 199 milioni: molto probabile un nuovo settlement. E c’è comunque una proprietà che “protegge” il club e negli ultimi anni versato capitale nelle casse.