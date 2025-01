Gazzetta - Douglas Luiz via dalla Juventus in prestito: il club ci pensa

AFP via Getty Images

Douglas Luiz via dalla Juventus in prestito: lo scenario

Laguarda in casa della Juventus ed in particolare le sirene sono per AndreaPer quanto riguarda il centrocampista brasiliano, come scrive Gazzetta.it, "il giocatore non è così centrale come si ipotizzava l’estate scorsa e così la richiesta del Manchester City può diventare una buona opportunità per tutti. Giocando di più - in un campionato che conosce meglio, dove l’anno scorso ha firmato 10 reti e altrettanti assist - il brasiliano potrebbe far lievitare di nuovo il suo valore, anche a beneficio della Juve in chiave mercato. Il confronto si potrà sviluppare dunque sulla base di un prestito, anche senza vincoli di acquisizione". Valutazioni in corso quindi per la Juve.