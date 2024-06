Douglas Luiz o Teun Koopmeiners per la Juventus? Cosa filtra

La Juventus è determinata a portare, mediano-regista del Brasile e dell'Aston Villa, a Torino per la stagione 2024-25, durante la quale sarà impegnata in Champions League.Cristianocontinua le trattative con Monchi per lo scambio trae Weston, che potrebbe ripartire dall'Inghilterra e dal club di Unai Emery.Nonostante l'eventuale arrivo di, che ha segnato 10 gol nell'ultima stagione, la Juventus non intende rinunciare a Teun. Nei piani attuali della società bianconera, il centrocampista brasiliano rappresenta un'opportunità importante, ma non è considerato un'alternativa al tuttocampista olandese dell'Atalanta, che rimane il principale obiettivo del mercato estivo.Pertanto, la Juventus potrebbe puntare a rafforzare ulteriormente il centrocampo con entrambi i giocatori, migliorando così la qualità e la profondità della rosa a disposizione di Thiago Motta.