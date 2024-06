Futuro Di Lorenzo: cosa cambia dopo l'incontro con Conte

Il tanto atteso vertice tra Antonio Conte, Giovanni Manna e Giuffrida (agente di Di Lorenzo) ha lasciato tutto com'era, con le parti che sono rimaste sulle loro posizioni. Da parte del club è arrivato un messaggio chiaro, nessuna cessione.Conte durante l'incontro ha ribadito più volte il no all'addio del capitano e soprattutto il "no" alla corte nemmeno troppo mascherata della Juventus. Cristiano Giuntoli infatti continua ad essere spettatore interessato della vicenda. Fu l'attuale dirigente della Juve a volere Di Lorenzo al Napoli e a farlo capitano insieme a Luciano Spalletti. Conte ha ascoltato come riferisce la Gazzetta dello Sport i motivi per cui Di Lorenzo vuole in tutti i modi lasciare il club ma la sua posizione non è cambiata. E il contratto firmato dal giocatore l'anno scorso rende più solida la posizione del tecnico e del Napoli.