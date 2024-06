Ladeve prendere una decisione sul futuro di Dean, il desiderio della dirigenza bianconera è quello di scatenare una vera e propria asta di mercato, la cifra che si spera di guadagnare è di circa 25 milioni di euro. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport sul centrale difensivo classe 2005 ci sarebbe l'interesse di tre club tedeschi. Si tratterebbe di Stoccarda, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La Juventus spera di scatenare l'asta ed allora di cedere il centrale difensivo oppure di inserirlo in qualche scambio, come accaduto per Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior.