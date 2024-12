Danilo e la Juventus sempre più lontani

Le strade tra lasembrano ormai sempre più lontane, almeno secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Il difensore brasiliano continua ad essere seguito con forza dalIl feeling tra Danilo e Thiago Motta non è mai sbocciato e il poco minutaggio, oltre al contratto in scadenza a giugno, rendono il futuro del giocatore sempre più fuori dalla Juventus. Il club bianconero però vuole monetizzare dalla sua cessione mentre il giocatore, che ha sempre dichiarato di voler restare fino al termine della stagione, se non ritenuto più utile, vorrebbe andarsene.