Ieri pomeriggio, nel centro sportivo Fulvio Bernardini, è arrivato, l’agente di Jeremie Boga, che sta collaborando con Florent Ghisolfi per risolvere la situazione. L'accordo tra Boga e la Roma è già definito, ora resta da convincere il Nizza, che lo scorso anno ha pagato all'Atalanta 18 milioni più 4 di bonus per l'ivoriano. Attualmente, il Nizza chiede circa 20 milioni per lasciarlo partire. Le trattative proseguiranno, sia sulla formula che sul prezzo, anche grazie ai buoni rapporti di Ghisolfi con il club francese.Boga possiede tutte le caratteristiche che De Rossi cerca per i suoi esterni offensivi: sa attaccare lo spazio, è abile nei duelli, dribbla con la palla incollata al piede e può creare superiorità numerica. Tuttavia,rappresenta anche altri giocatori che sono stati considerati dalla Roma durante questo mercato estivo, come Federico, Marce Wenderson. Quest'ultimo, brasiliano del Porto di 26 anni, potrebbe essere un’alternativa se la trattativa per Boga non andasse a buon fine, sebbene il costo di Galeno sia significativamente più alto rispetto a quello dell'ivoriano.