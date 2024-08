Un inizio di stagione da leader assoluto per, già certezza granitica della difesa di Thiago Motta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il brasiliano dellaaveva già fatto molto bene all'esordio contro il Como, ottenendo il 100% dei duelli aerei, il 94% di passaggi riusciti e l'85% di lanci lunghi andati a buon fine. Eppure a Verona è cresciuto ulteriormente, risultando il migliore per azioni difensive (9), tiri bloccati (3), intercetti (5), lanci lunghi completati (5) e dribbling subiti (0). Anche per questo risulta inspiegabile la mancata convocazione del CT delDorival Junior, che per gli impegni di settembre della Nazionale ha chiamato solo Danilo tra i bianconeri.