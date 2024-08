Berardi via dal Sassuolo? La situazione

Domenico Berardi può lasciare il Sassuolo dopo tanti anni. Subito o a gennaio, questo dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Tra una ventina di giorni si avranno più certezze sul futuro dell'esterno italiano.Il Sassuolo dovrà abbassare notevolmente le pretese, per Berardi che vuole tornare in SerieA per giocare in un grande club. Tutto però, come scrive la Gazzetta dello Sport dipende dalle sue condizioni e dalla sua ripresa. Prenderlo oggi è un rischio che nessuno vuole correre, tra venti giorni la situazione potrebbe essere più chiara. Nessuno finora si è fatto sotto per chiedere il prezzo, ma se a fine agosto ci saranno le condizioni atletiche e fisiche per rischiare, qualcuno entrerà in scena. Altrimenti si aspetterà gennaio, quando il quadro sarà più chiaro e Berardi sarà già tornato in campo.