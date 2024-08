Juventus, le prossime mosse per Koopmeiners

Le parole disono state chiare: Teunvuole solo la Juventus e questo mercato lo sta stressando. L'Atalanta però dal canto suo si sente profondamente offesa dalla mossa del centrocampista olandese che ha scelto di non allenarsi con i nerazzurri e chiaramente non sarà in campo contro il Real Madrid nella Supercoppa Europea. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport però la mossa non sarebbe stata accolta bene dai nerazzurri di Bergamo che ora avrebbero acceso il semaforo rosso alla Juventus per Teun.Juventus che però non si arrende, complice anche la presa di posizione netta di Teun. Ora infatti i bianconeri appena vedranno uno spiraglio offriranno 50 milioni di euro, che comunque non sono i 60 che chiedeva la Dea. 50 milioni più bonus però sono una cifra decisamente vicina e sopratutto decisamente elevata. La Juventus attende un segnale di apertura, seppur minima e poi è pronta ad affondare il colpo, certo è che non sarà facile.





