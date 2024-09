Conte-Napoli: 'qualcuno in italia rimpiange il tecnico'

Lo 0-0 traè visto come un bicchiere mezzo vuoto per i bianconeri e al contrario come un punto prezioso per la squadra allenata da Antonio Conte. L’altra sera a Torino contro la Juve,ha dimostrato una volta di più di essere un grande allenatore. Come scrive la Gazzetta dello Sport,e l’ha tenuta in tensione con lo scozzese McTominay a martellare tra centrocampo e attacco. Si capiva quanto avesse studiato nei dettagli l’avversario e preparato di conseguenza la partita.Bravo Aurelio De Laurentiis a credere in Conte, a non fidarsi delle voci su un allenatore in fase calante. Lo 0-0 di Torino ha detto che il Napoli può correre per loscudetto, dato il quadro di estrema incertezza. Conte sa come si fa e forse qualcuno, si legge sul quotidiano,Il pacchetto Conte è complesso, contiene malumori e lamentele fisiologiche, ma l’ossessione di questo tecnico per il lavoro e per la vittoria è una garanzia di classifica d’alto livello.