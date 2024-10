Adzic debutta con la Juventus? Ecco cosa filtra

Chance pervisti i tanti infortuni che ci sono nella Juventus? Il classe 2006 a causa dei problemi fisici ha dovuto rimandare l'esordio. Potrebbe però debuttare nelle prossime partite. Ecco cosa filtra in merito.Come riferisce Gazzetta.it: "Anche McKennie e Koopmeiners non saranno disponibili nel prossimo match di campionato: il primo spera di farcela per la successiva partita di Champions League, il secondo vorrebbe giocare il derby d’Italia con l’Inter proprio come Fagioli. Specie per la posizione di sotto punta, dunque,il classe 2006 montenegrino piace molto a Thiago Motta e non è riuscito a essere pronto nella prima fetta della stagione per via di diversi problemi fisici".