Juventus-Napoli, l'idea per sostituire Gatti

Il calendario è fitto, gli impegni sono tanti e Thiago Motta sa che non può rischiare di perdere giocatori chiave. È il caso di, che in conferenza stampa il tecnico dellaha incluso tra i giocatori "a disposizione" ma non è ancora al meglio dopo il problema alla caviglia accusato durante il match di Champions League contro il PSV Eindhoven.Secondo La Gazzetta dello Sport, la decisione definitiva sul suo impiego sarà presa in extremis, ma intanto è già stata messa a punto una soluzione alternativa. In sostanza Thiago Motta ha pre-allertato, che andrebbe a fare coppia conal centro della difesa lasciando il posto a destra a, grande sorpresa di questo inizio di stagione. Al momento sembra questa l'idea "in pole", ma il ballottaggio è ancora apertissimo.





