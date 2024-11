Nessun cambio di programma sul fronte. Come confermato da Fabrizio Romano, laha messo a punto già a ottobre il rinnovo del difensore classe 1998, che firmerà a breve (teoricamente entro Natale) fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno, se non addirittura subito fino al 2030. Previsto un aumento dell'ingaggio, che passerà dagli attuali 1,4 a 2,3 milioni di euro a stagione, a conferma di un legame sempre più forte con il club bianconero di cui l'azzurro si sente ormai un punto di riferimento importante in campo e fuori.