Si è preso le luci della ribalta meno di altri compagni, ma c'è anchetra gli eroi della grande notte dellacontro il. Totalmente in versione "leone", capace di ingabbiare nientedimeno che il marziano Erling Haaland e di propiziare persino il goal del vantaggio con una mezza rovesciata da centravanti, il difensore azzurro ha vissuto una serata praticamente perfetta all'Allianz Stadium, una di quelle che fino a pochi anni fa non osava nemmeno sognare. Un vero trascinatore, il classe 1998, che ha tenuto il livello d'attenzione altissimo dal primo all'ultimo minuto di gara, con la tranquillità del veterano e l'applicazione di chi è determinato a prendersi tutto.Gatti, in realtà, non ha più bisogno di dimostrare niente. Nel senso che l'ha già convinta da tempo la Juventus, con cui il legame è sempre più forte. Tanto forte che ormai è tutto pronto per il, che probabilmente sarà prolungato fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. E con un "premio" anche in termini di ingaggio, in aumento dagli attuali 1,4 a 2,3 milioni di euro a stagione. La firma è davvero imminente, anche se non è detto che possa arrivare entro la fine dell'anno. Nessun dubbio, in ogni caso: Gatti sarà bianconero ancora a lungo, il suo rinnovo è il prossimo della lista.





