Schierato con una maglia da titolare al centro della difesa - e al fianco di Bremer -è tornato a calcare il prato dell'Allianz Stadium dopo le prime due uscite disputate rispettivamente in quel di Norimberga e Pescara. Il classe 1998, pronto ad iniziare la sua terza stagione con la casacca della, ha postato sul suo profilo Instagram il giorno dopo la vittoria contro la Next Gen, esprimendo tutta la sua felicità e carica in vista delle nuove sfide. Le sue parole, infatti, non lasciano spazio ad interpretazioni: "Amichevole in famiglia. Finalmente si ricomincia".