Le ultime sul futuro di Gatti

. Reduce dal fallimentare Europeo con l'Italia, in cui in realtà non ha mai messo piede in campo, il difensore dellaha condiviso nelle sue Instagram stories un paio di foto e un breve video in cui lo si può notare correre prima sul tapis roulant, in palestra, e poi in spiaggia, sotto il sole pomeridiano. Il classe 1998, insomma, sembra intenzionato ad arrivare alla Continassa più in forma che mai, pronto per vivere una stagione da protagonista agli ordini di mister Thiago Motta.Pare che siano state allontanate in maniera definitiva, infatti, le voci relative a un suo possibile approdo in Premier League, da dove nei giorni scorsi sembrava si fossero fatte avanti almeno un paio di squadre, a partire dal Newcastle. Nessun tentennamento da parte di Gatti, che ha risposto: "No grazie". E che a stretto giro di posta ha ricevuto una chiamata da, che gli ha illustrato la sua idea tattica per la prossima stagione spiegandogli che conta di trovare in lui un difensore duttile, un po' come Stefan Posch nel "suo" Bologna, potenzialmente in grado di giocare anche come terzino destro. La Juve, insomma, punta molto su Federico. Che ne è consapevole, e infatti sta lavorando sodo.





