"Si torna a casa che si riparte!".





ha giocato novanta minuti nella partita che l'diha vinto per 2-1 contro Israele nella seconda giornata della fase a gironi di. Il difensore della Juventus è rimasto in campo per novanta minuti disputando una prova complessivamente buona e senza grossi grattcapi. Il difensore, però, è già carico in vista del ritorno a Torino dove ad attenderlo c'è la Juventus, con la quale scenderà in campo sabato prossimo in occasione della trasferta sul campo dell'Empoli. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, il classe 1998 ha postato una foto della gara con Israele accompagnata dal messaggio: