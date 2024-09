Gyasi prova a far sognare l'Empoli al 95'

Laha faticato enormemente a costruire occasioni da goal in quel di Empoli, ma alla luce di quanto accaduto nel finale di gara, i bianconeri hanno addirittura rischiato la clamorosa beffa quando, su errore di Fagioli negli ultimi secondi di partita, l'Empoli è partito in contropiede portando Gyasi alla conclusione a botta sicura, poi murata da uno strepitoso intervento di Gatti che in spaccata ha deviato il pallone di quel tanto che bastava per prolungarlo in calcio d'angolo.