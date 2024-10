è diventato padre da pochi giorni, ovvero da quando la sua compagna ha dato alla luce la piccola Camilla. Nel corso del match che laha pareggiato all'Allianz Stadium contro il Cagliari, la Curva Sud ha dedicato un coro di benvenuto alla primogenita del capitano bianconero che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha tenuto a ringraziare i tifosi bianconeri per il pensiero: "Emozioni indescrivibili. Un grazie non basterebbe per questa bellissima dedica! Siete speciali", si legge nella Instagram Story del difensore della Vecchia Signora.