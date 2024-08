Gian Piero, tecnico dell'Atalanta, ha commentato da Varsavia la situazione di Teun Koopmeiners, definendolo una "vittima del mercato". Gasperini ha espresso il suo dispiacere per il fatto che il centrocampista olandese sia stato privato della possibilità di giocare nella Supercoppa europea contro il Real Madrid a causa delle vicende di mercato che lo stanno coinvolgendo."Mi dispiace non averlo convinto a restare fuori da certe beghe di mercato, purtroppo è stato fortemente condizionato, ma lui rimane un ragazzo sano a cui siamo legati perché ci ha aiutato ad arrivare fino a qua," ha dichiarato Gasperini. Ha inoltre sottolineato che questa situazione si è sviluppata in modo prevedibile, nonostante avesse avvisato il giocatore dei rischi legati a tali dinamiche.Il tecnico ha espresso il suo rammarico per l'impatto negativo che la vicenda ha avuto sull'Atalanta, ma ha anche aggiunto che Koopmeiners è un giovane "recuperabile" nonostante la sua condizione attuale. Quanto al futuro, Gasperini ha ammesso di non poter prevedere cosa accadrà nei prossimi 15 giorni, lasciando aperta la questione del possibile trasferimento del giocatore.