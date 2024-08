Nella sua intervista ai microfoni de L'Eco di Bergamo, in cui ha annunciato l'intenzione di Teun Koopmeiners di lasciare l'Atalanta per la Juventus,ha lanciato anche una "frecciata" alla, progetto di fronte al quale non ha mai nascosto la sua contrarietà. "A Varsavia l'Atalanta rappresenterà la meritocrazia di quelle squadre che ce l'hanno fatta e che non ci sarebbero mai potute essere se fosse nata la Superlega, non ci avrebbero mai invitati", il suo pensiero. "Così invece ci siamo stampati l'invito da soli e giocheremo proprio con il Real che invece la Superlega la voleva fortemente".