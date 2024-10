Allegri al Milan? Le parole di Galeone

è sicuro:sarebbe perfetto per il, che sta vivendo un inizio di stagione complicato con Paulo Fonseca in panchina.Il "maestro" dell'ex tecnico dellaha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Max a Milano ha vinto subito, appena arrivato in rossonero. Un suo ritorno al Milan attuale sarebbe perfetto per le grandi qualità tecniche della rosa. Hanno individualità importanti in attacco e Max sarebbe capace di ridare solidità alla difesa. Se gli arrivasse una proposta da Ibrahimovic credo proprio che accetterebbe, senza dubbio".





