Lacontinua a monitorare il mercato in cerca di rinforzi per il reparto offensivo. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera spicca quello di Wenderson, esterno d'attacco brasiliano con passaporto portoghese, nato nel 1997. Il giocatore, attualmente in forza al Porto, ha dato un'ulteriore prova delle sue qualità nella prima giornata del campionato portoghese, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria per 3-0 della sua squadra contro il Gil Vicente.Galeno è stato protagonista del match segnando su rigore il gol del vantaggio per i, confermando così la sua freddezza e precisione sotto porta. Questo avvio positivo di stagione non fa altro che aumentare l'interesse della Juventus, che vede in lui un potenziale rinforzo per allungare le rotazioni in attacco e aggiungere qualità sulle fasce.Nonostante le voci di mercato, l'altro obiettivo della, Francisco, non è sceso in campo durante la partita. Il giovane talento portoghese, classe 2002, è anch'esso nel mirino dei bianconeri, ma la sua situazione al Porto appare ancora incerta.potrebbe rappresentare un'opzione interessante per il futuro, considerata la sua giovane età e il suo potenziale, ma per il momento la sua assenza dal campo lascia spazio a speculazioni sul suo prossimo futuro.