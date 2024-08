Galeno-Juventus, la situazione

Il Porto ha debuttato in campionato contro il Gil Vicente nella prima giornata di campionato. Il tecnico dei Dragoes, Vitor Bruno, ha deciso di affidarsi anche a Wanderson Galeno. L'esterno d'attacco finito nel mirino della Juventus, ha giocato la gara da titolare nonostante le voci di mercato che vedevano il club bianconero molto interessato al giocatore.Nei giorni scorsi Giuntoli aveva avuto un incontro con l'entourage del giocatore per provare a sbloccare la trattativa. Il giocatore piace molto a Thiago Motta. Il club bianconero comunque si è mosso con decisione su Nico Gonzalez della Fiorentina, ma non è detto che non provi a piazzare il doppio colpo.