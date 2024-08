Il tecnico del Portoha parlato all'inaugurazione di Casa Porto. Un passaggio particolare delle sue dichiarazioni è su Wenderson Galeno, accostato alla Juventus nelle scorse settimane, ma che al momento sembra essere più lontano dal suo trasferimento a Torino. Queste le sue parole:"Ha fatto un ottimo inizio di stagione, sacrificandosi in un altro ruolo (terzino sinistro, ndr) per il bene della squadra. Merita senza dubbio il nostro riconoscimento per questo. Abbiamo ricevuto solo una richiesta per Galeno, che è stata immediatamente respinta":