Zirkzee, cosa cambia con il Manchester con il nuovo allenatore

Ilha cambiato allenatore, conche sostituisce Ten Hag. Il tecnico si trasferisce dallo Sporting Lisbona. Ma cosa cambierà sul mercato per i giocatori che già erano incerti sul futuro? Uno di questi è Joshua Zirkzee, che sta faticando in questo suo inizio di avventura in Premier League.Secondo quanto riferisce calciomercato.com, con l'arrivo di Amorim, il futuro diresta incerto, anzi. Il tecnico avrebbe già chiesto dei rinforzi in attacco per gennaio e Zirkzee era stato voluto da Ten Hag. Insomma, rimane aperta la possibilità che l'ex attaccante del Bologna possa già lasciare lo United, magari in prestito.