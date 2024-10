Vlahovic-Juventus, rinnovo in stand by

Vlahovic all'Arsenal: cosa sappiamo

sarà chiamato nuovamente a reggere l'attacco della Juventus contro la Lazio. Inizia il tour de force per il centravanti serbo, che se confermerà di stare bene, allora difficilmente riposerà vista l'assenza di vere alternative. Proprio di questo ha parlatoin conferenza spiegando quali possono essere le altre soluzioni in assenza di Dusan. Se si parla di Vlahovic però, i ragionamenti non possono fermarsi al campo. Tra rinnovo e le voci di mercato, ecco qual è la situazione.Vlahovic ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2026 e si avvicina sempre di più il momento in cui si dovrà prendere una direzione chiara per non arrivare troppo vicini alla scadenza. Nonostantediffonda a parole tranquillità, la situazione al momento però è ancora di stallo, con un contratto in essere con ingaggio a salire.In questo contesto, come riferisce calciomercato.com, si inseriscono voci di mercato fra le più disparate, come quelle dall'Inghilterra secondo cui, ipotesi che non rientra nel panorama delle soluzioni plausibili, sia per la Juventus che per il giocatore, immerso nel progetto tecnico di Thiago Motta e felice di far parte del gruppo Juve.La Juve nel mercato di gennaio sarà attiva sul fronte attaccanti ma non per cedere Vlahovic.per poter dare un po' di riposo all'ex Fiorentina in caso di necessità e garantire al tecnico una soluzione offensiva in più, che adesso manca.