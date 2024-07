Saelemaekers, le parole di Fonseca

Il Milan vince l'amichevole di lusso contro il Manchester City. I rossoneri escono vittoriosi per 3-2 contro la squadra di Pep Guardiola. Il tecnico, Paulo Fonseca è rimasto soddisfatto della prestazione e ha parlato anche di Saelemaekers."È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”. Così Fonseca si è espresso sul giocatore belga, che era in uscita dal Milan ma chissà se ora il suo futuro può cambiare. Il belga era stato accostato anche alla Juventus.