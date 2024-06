Il CT della Francia, Didierha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale), parlando anche del centrocampista classe 1995 della Juventus Adrien. Il contratto di Adrien con la Juventus è in scadenza al termine della stagione attuale e sono in corso le negoziazioni per il rinnovo. Le sue parole:"So che sta bene a Torino dove è rimasto l’anno scorso senza la Champions, che invece potrebbe giocare la prossima stagione. Ne parliamo a volte, sta a lui decidere, è libero e ha molta scelta".