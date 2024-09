Rabiot in Turchia? Le ultime sul futuro del centrocampista

ontinua ad essere senza squadra dopo aver lasciato laa parametro zero. Il centrocampista francese nonostante diverse offerte ricevute per ora ha deciso di rimanere svincolato, perdendo anche la convocazione in nazionale. E proprio in questi giorni è arrivato un altro 'no' del giocatore.Il mercato in Turchia è aperto fino al 13 settembre e diversi club si erano interessati a Rabiot. Niente da fare però perché come riferisce Fabrizio Romano, l'ex Juventus rimane sulla sua posizione e non ha intenzione di trasferirsi in Turchia. Continua l'attesa per capire quale sarà la prossima squadra di Rabiot.