Futuro Pogba, il messaggio del giocatore

Paulha acceso i riflettori sul suo futuro con una storia pubblicata su instagram che lascia incertezza a proposito della questione. Il centrocampista francese, dopo aver rescisso il contratto con laè libero di firmare a zero per un'altra squadra.Pogba ha pubblicato una foto nera con la clessidra e la faccina della bocca cucita; come se a breve ci possa essere qualche annuncio sul suo futuro e la sua prossima squadra. Da quando ha lasciato la Juventus si è parlato con insistenza di un approdo al Marsiglia.