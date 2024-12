Fullkrug-Juventus: cosa sappiamo



Perché la Juventus non lo vuole?

Con il mercato invernale alle porte, la Juventus è alla ricerca di soluzioni per rafforzare il reparto offensivo, ma senza compromettere la sostenibilità economica e il progetto a lungo termine. Tra i nomi circolati di recente c’è quello di, attualmente in forza al West Ham, ma la candidatura dell’attaccante tedesco sembra non scaldare particolarmente i dirigenti bianconeri.Trasferitosi al West Ham nell’estate del 2024 dopo aver chiuso un anno al Borussia Dortmund, preceduto da un ciclo importante al Werder Brema,è stato acquistato dagliper apportare esperienza e capacità realizzativa. A Londra, il tedesco ha avuto un avvio di stagione discreto, con alcune reti significative in Premier League. Il suo profilo è quello di un centravanti classico: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e capace di fungere da riferimento offensivo in una squadra che predilige il gioco diretto.Secondo indiscrezioni, intermediari legati al mercato europeo avrebbero sondato il terreno per proporre Füllkrug alla Juventus. Tuttavia, il club bianconero sembra poco propenso a considerare seriamente l’operazione.Il primo ostacolo riguarda l’età del giocatore: a 31 anni, il tedesco non rientra pienamente nei criteri strategici di unache punta a ringiovanire la rosa e investire su profili in grado di rappresentare il futuro del club. Inoltre, il suo stile di gioco, pur efficace, non sembra adattarsi perfettamente al contesto tattico di, che richiede una maggiore mobilità e capacità di pressing da parte dei suoi attaccanti.