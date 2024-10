Davide, centrocampista dellha parlato ai microfoni di DAZN tornando sulla recente gara contro la: "È stata una partita che abbiamo buttato, e ci è dispiaciuto molto. Ci sono errori che non possiamo permetterci di ripetere, non si ripeterà un finale come l'anno scorso, con un distacco di 25 punti dalla seconda classificata. Non possiamo accontentarci". Frattesi ha ammesso anche la propria frustrazione personale: "Ero molto nervoso dopo la partita, e oggi riesco finalmente a parlare con la mia famiglia, ma sono stati tre giorni davvero difficili".